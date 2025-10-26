Sergio Córdova anota y lidera la victoria del Young Boys en Suiza

Suscríbete a nuestros canales

El delantero venezolano Sergio Córdova volvió a rugir en la Superliga de Suiza. La "Pantera" fue una pieza clave en la trabajada victoria del Young Boys (2-3) en su visita al FC Zürich, en un partido correspondiente a la décima jornada del campeonato.

Córdova, quien fue titular y disputó 68 minutos, se reencontró con el gol y sumó su segundo tanto de la temporada en el fútbol suizo, reafirmando su aporte ofensivo al equipo de Berna.

Aportando goles y asistencias

Desde su llegada al Young Boys a principios de temporada, el atacante de la Vinotinto ha demostrado ser un elemento valioso en el ataque, contribuyendo no solo con anotaciones, sino también con la creación de juego.

Con su gol de hoy, Sergio Córdova acumula un total de dos goles y dos asistencias en lo que va de la Superliga, participando directamente en cuatro de los tantos de su equipo. Unas estadísticas que subrayan su impacto inmediato en la élite suiza.

La lucha por el once titular

A pesar de su importante contribución, el venezolano sigue en la búsqueda por afianzarse de forma indiscutible en el once titular del Young Boys. Su constante aporte en el marcador y su entrega en el campo son argumentos sólidos que lo acercan cada vez más a consolidarse como la referencia ofensiva del equipo.

La victoria permite al Young Boys mantenerse en la zona alta de la tabla (cuartos con 17 puntos), con la confianza de contar con un goleador en racha como Sergio Córdova, cuya experiencia en ligas como la Bundesliga alemana y la MLS es crucial para las aspiraciones del club. La "Pantera" está de vuelta en el gol y promete seguir cazando redes en Suiza.