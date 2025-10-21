Prodigio de Dinamarca espera un llamado de la FVF y de la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto podría estar a punto de sumar un talento de proyección internacional a sus filas. En el radar ha aparecido el nombre de Liam Vallenilla, un joven lateral izquierdo de apenas 14 años que está causando sensación en el fútbol europeo y ya ha sido convocado por una potencia escandinava: Dinamarca.

Vallenilla, quien milita en las categorías inferiores del prestigioso FCK Copenhague U17, ha dado un paso significativo al debutar como titular con la Selección Sub-16 de Dinamarca.

Lateral moderno con visión

Lo que hace a Liam Vallenilla un prospecto tan atractivo es su versatilidad y su perfil de juego inusual para un defensor. Según el análisis de Luis Omar Torrealba, especialista en el talento juvenil venezolano en el exterior, no es un lateral izquierdo tradicional.

Lo describe como un "lateral que actúa como volante cinco por su capacidad para interiorizarse y construir desde el medio, participando como primer apoyo en salida limpia."

Las cualidades que lo destacan en el fútbol danés incluyen:

Velocidad

Lectura de juego

Control orientado y manejo de ambos perfiles

La puerta de la Vinotinto está abierta

La mejor noticia para la afición venezolana es la disposición del joven talento. El especialista Luis Omar Torrealba ha confirmado que Liam Vallenilla aceptaría un llamado de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Dicha disposición abre inmediatamente la posibilidad de que sea considerado por la selección juvenil. La categoría que le correspondería por edad es la Selección Sub-16 de Venezuela, actualmente dirigida por el técnico Jhonny Ferreira.

Un llamado temprano permitiría a la FVF iniciar el proceso de vinculación y captación de esta joya que ya está siendo formada en uno de los clubes más importantes de Dinamarca.