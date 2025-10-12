Promesa Vinotinto se consagra campeón en el fútbol brasileño

Suscríbete a nuestros canales

Santos Torrealba, el prometedor extremo venezolano de apenas 18 años, ha logrado un hito significativo en su joven carrera al conquistar su primer trofeo en el fútbol brasileño.

El habilidoso atacante, que llegó hace apenas unos meses procedente del Zamora FC de la Liga FUTVE, se coronó campeón de la Taça Guanabara Sub-20 con el equipo juvenil del Vasco da Gama.

Campeón en Brasil

El logro se concretó después de que el Vasco da Gama Sub-20 asegurara el título tras empatar 1-1 en su encuentro decisivo contra el Bangu. Este resultado fue suficiente para que el "Cruzmaltino" se hiciera con el campeonato, destacando el rápido impacto del talento venezolano en la base del club de Río de Janeiro.

La llegada de Santos Torrealba a Brasil es vista como un paso importante en su desarrollo, ya que el fútbol de formación brasileño es conocido por su alta exigencia técnica y táctica. Levantar un trofeo tan pronto es una muestra de su capacidad de adaptación y del potencial que el club ve en él.

Un talento probado en Primera División

A pesar de su corta edad, Santos Torrealba ya cuenta con experiencia importante en el fútbol profesional y de selecciones:

Experiencia profesional: Antes de su salto a Brasil, el joven criollo fue una pieza relevante en el primer equipo del Zamora FC en la Liga FUTVE. En su última temporada, disputó hasta 18 partidos y logró registrar un gol .

Selección nacional: Torrealba ha representado recientemente a la Vinotinto Sub-20, siendo una de las promesas del fútbol venezolano. Su participación en los módulos y torneos de la selección juvenil lo consolidan como uno de los nombres a seguir para el futuro de la selección absoluta.

Santos Torrealba ahora buscará mantener su progresión para seguir sumando éxitos y eventualmente ascender al primer equipo del Vasco da Gama.