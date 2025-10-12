¿Cuándo volverá a jugar la Vinotinto tras la suspensión de su amistoso?

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Absoluta ha dejado a su afición con ganas de más fútbol en la reciente fecha FIFA de octubre, luego de que el segundo partido amistoso, pautado contra Belice, fuera suspendido.

Esto limitó al equipo a jugar solo el duelo ante Argentina (cuya derrota 1-0 dejó buenas sensaciones en cuanto a la nueva generación), un encuentro insuficiente para medir el progreso del combinado nacional.

Sin embargo, los fanáticos de la Vinotinto no tendrán que esperar mucho para ver a su equipo en acción, ya que la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) organizó los compromisos de la próxima ventana de selecciones de noviembre.

Doble reto de nivel

A pesar de la incertidumbre actual en el banquillo, que aún espera por la designación de un seleccionador fijo, el equipo nacional se prepara para dos duelos de alto calibre que servirán para consolidar la base del equipo y poner a prueba a los jóvenes talentos. Ambos partidos se disputarán en Estados Unidos.

El primer compromiso de la Vinotinto será contra la selección de Nigeria el viernes 14 de noviembre, un rival conocido por su potencia física y velocidad, que siempre resulta un excelente medidor para equipos sudamericanos.

Por su parte, el segundo encuentro será ante Canadá, una de las selecciones de mayor crecimiento en la CONCACAF y anfitriona del próximo Mundial. Será un partido exigente contra un rival que se está estableciendo como una de las potencias de su confederación. Dicho duelo se celebrará el martes 18 de noviembre.

¿Un interinato prolongado?

Estos dos amistosos toman una relevancia especial debido a la ausencia de un entrenador principal tras la salida de Fernando "Bocha" Batista. Se espera que los encuentros sean dirigidos por un cuerpo técnico interino.

Una de las opciones podría ser repetir con Oswaldo Vizcarrondo, pero por esas fechas estará dirigiendo a la Vinotinto Sub-17 en el Mundial de Qatar 2025. Si llegan hasta las instancias finales, el ex zaguero criollo no podrá estar al mando de la Absoluta en los amistosos.