¿Cancelado? La Vinotinto no podría disputar su segundo amistoso internacional

El segundo partido amistoso de la Vinotinto, pautado para la fecha FIFA de octubre, habría sido cancelado. El encuentro estaba programado originalmente para el lunes 13 de octubre a las 9:00 PM en el Toyota Park (aunque algunas fuentes indican el 14 de octubre en Chicago).

La noticia ha tomado fuerza luego de que la Federación de Fútbol de Belice publicara un comunicado oficial en sus redes sociales confirmando la anulación del compromiso. Aunque inicialmente se especuló con una posible modificación de la fecha, el organismo centroamericano ha indicado que el partido queda sin efecto.

Silencio en la FVF

A pesar de la comunicación por parte de Belice y la amplia difusión de la noticia, hasta el momento de esta publicación, los responsables del fútbol venezolano (la Federación Venezolana de Fútbol) o la propia selección nacional, no han emitido declaraciones oficiales al respecto. Este silencio contrasta con la claridad del comunicado emitido por su contraparte.

Múltiples rumores y fuentes periodísticas extraoficiales coinciden en señalar que el principal motivo detrás de la cancelación sería el bajo nivel de convocatoria o la escasa venta de entradas para el evento.

Aparentemente, los organizadores del partido habrían desistido de llevar a cabo el compromiso ante la falta de interés del público, lo que haría inviable financieramente el desarrollo del amistoso.

Mala noticia para Vizcarrondo

Este partido contra Belice estaba destinado a ser el segundo de la doble fecha FIFA para la Vinotinto, que estaba iniciando un nuevo proyecto al mando de Oswaldo Vizcarrondo como técnico interino. Había mucha expectativa por ver su desempeño en la Absoluta, pero parece que deberán esperan.

La afición venezolana queda ahora a la espera de un comunicado oficial por parte de la FVF que aclare la situación, confirme la cancelación y, de ser el caso, anuncie las medidas o el posible rival sustituto para completar el calendario de la selección en este parón internacional.