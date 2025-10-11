Venezolano Leo Rivas se viste de héroe con Seattle en un cumpleaños que nunca olvidará

Suscríbete a nuestros canales

Desde hace un año, el venezolano Leonardo Rivas, conocido más como Leo Rivas, ha vivido un verdadero cuento de hadas dentro del mundo del beisbol, con la organización de los Marineros de Seattle, equipo con el que acaba de vivir "el mejor día de su vida" este viernes 10 de octubre, según sus propias palabras.

El criollo batalló durante nueve años en las Ligas Menores, hasta que finalmente logró debutar en las Grandes Ligas el pasado 28 de abril de 2024, a sus 26 años de edad. Desde entonces, su versatilidad defensiva, su disciplina en el plato y su velocidad en las bases, lo han convertido en un comodín recurrente para el manager Dan Wilson.

Todo esto llevó a Leo Rivas a vivir un día inolvidable este 10 de octubre de 2025. En medio de su cumpleaños, el venezolano tuvo la misión de salir como bateador emergente en la parte baja del séptimo episodio, con hombres en segunda y primera, y con dos outs en la pizarra. Lo que ocurrió después es historia.

Feliz cumpleaños, Leo Rivas

Con el juego 2-1 a favor, dos outs en la pizarra y dos corredores en base, los Tigres de Detroit decidieron traer al relevista zurdo Tyler Holton, con la misión de sacar el último out de la entrada. Ante este movimiento, Seattle respondió con un bateador emergente: el venezolano Leo Rivas, quien estaba de cumpleaños.

Rivas no había tomado un solo turno en la serie, pero en el momento grande, lejos de tener miedo, supo responder a la altura. En el segundo pitcheo del turno, el maracayero pescó un cambio de velocidad que se quedó en la zona, para conectar un inatrapable por todo el jardín izquierdo, que sirvió para igualar las acciones. De esta manera, Rivas no solo salvó la temporada de su equipo, sino que les dio la posibilidad de, posteriormente, ganar el juego en 15 entradas.

"Nunca había tenido un mejor cumpleaños. ¡Es el mejor día de mi vida! Sentimos que lo vamos a lograr, así que tenemos que continuar con esta energía", comentó el venezolano en una efusiva entrevista pospartido. Sin duda, los 28 años de Leo Rivas llegaron por todo lo alto.