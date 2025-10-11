MLB: ¿Cuántos dominicanos dirán presente en Serie de Campeonato 2025?

Suscríbete a nuestros canales

La postemporada 2025 de Grandes Ligas ha contado con el talento dominicano. La Serie de Campeonato 2025 no será la excepción y hay confirmados al menos 3 de 4 equipos con presencia dominicana en sus rosters; talento que es determinante para lograr las victorias en octubre.

Vladimir Guerrero Jr de Azulejos de Toronto y Julio Rodríguez de Marineros de Seattle: son dos de los grandes talentos que tiene la República Dominicana en la Serie de Campeonato de Liga Americana. Ambos se enfrentarán para guiar a sus respectivos equipos a la Serie Mundial.

Por Liga Nacional está Teoscar Hernández por Dodgers de Los Ángeles y esperan rival entre: Cerveceros de Milwaukee vs Cachorros de Chicago. Si clasifica Cerveceros habrá presencia dominicana, pero si lo hace Cachorros no; ellos no cuentan con quisqueyanos en el roster.

¿Cuántos dominicanos disputarán la Serie de Campeonato 2025?

Hay un total de 8 peloteros dominicanos confirmados en Serie de Campeonato de Liga Americana y Nacional. Hay dos más que se están peleando el lugar contra Cachorros de Chicago. En ese contexto, en teoría pueden haber 10 quisqueyanos disputando la Serie Mundial.

Peloteros dominicanos en Serie de Campeonato 2025

Vladimir Guerrero Jr - Toronto Seranthony Domínguez - Toronto Jorge Polanco - Seattle Víctor Robles - Seattle Luis Castillo - Seattle Julio Rodríguez - Seattle Carlos Vargas - Seattle Teoscar Hernández - Dodgers Freddy Peralta - Milwaukee (si clasifica) Abner Uribe - Milwaukee (si clasifica)

Vladimir Guerrero Jr vs Julio Rodríguez poder quisqueyano en Serie de Campeonato de Liga Americana

Vladimir Guerrero Jr y Julio Rodríguez protagonizan un duelo de poder quisqueyano en la Serie de Campeonato de Liga Americana. Ambos combinan fuerza y contacto con inteligencia en las bases. Contagian y llenan de energía ofensiva a sus respectivos equipos.

Números de Guerrero Jr en 2025:

- 589 turnos, 96 anotadas, 172 hits, 23 jonrones, 84 impulsadas, .292 promedio, .381 OBP, .848 OPS

Números de Rodríguez en 2025:

- 652 turnos, 106 anotadas, 174 hits, 32 jonrones, 95 impulsadas, 30 bases robadas, .267 promedio, .324 OBP, .798 OPS