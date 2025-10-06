Julio Rodríguez impone récord histórico en Playoffs tras esta gran racha (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Marineros de Seattle están disputando la Serie Divisional ante los Tigres de Detroit y las acciones están niveladas, a un triunfo por lado. Hasta ahora, Julio Rodríguez ha jugado un papel fundamental en el equipo dirigido por Dan Wilson, ya que ofensivamente es de las bujías de esta franquicia.

El jardinero de 25 años a lo largo de la ronda regular fue clave para la conquista de la División Oeste del Joven Circuito, ese mismo nivel, lo ha trasladado a octubre y sin duda su objetivo debe ser transcender hasta el final con esta organización.

Julio Rodríguez hace historia en octubre

Según Sarah Langs, Rodríguez sigue demostrando que los reflectores de octubre no le pesan. El dominicano ha conectado un hit de extrabase en cinco juegos consecutivos de Postemporada desde 2022, una muestra de su consistencia y capacidad para producir en los momentos grandes. Con apenas 24 años, su bate se ha convertido en el motor de la ofensiva de los Marineros y en una amenaza constante cada vez que pisa la caja de bateo.

Esa racha lo coloca en terreno histórico. Ningún jugador menor de 25 años había logrado una seguidilla así en la historia de los Playoffs, y además, es la más larga registrada por cualquier pelotero de los Marineros de Seattle en esta instancia. Rodríguez no solo está construyendo una carrera prometedora, sino que ya está dejando su huella en el libro de récords del beisbol.

De por vida en Playoffs, Julio Rodríguez batea para .281, con nueve hits, entre ellos cuatro dobles, un triple y jonrón, mismo que sacudió este 2025. Además, cuenta con cinco carreras remolcadas, seis anotadas y un robo de base, todo esto en siete encuentros.