MLB: Julio Rodríguez activo para buscar su última marca personal del 2025

Julio Rodríguez ha desarrollado una campaña 2025 de Grandes Ligas espectacular. El dominicano ha trabajado fuerte para impulsar a Marineros de Seattle a postemporada. Con ese objetivo cumplido, está muy cerca de alcanzar su última marca personal en un año brillante.

Rodríguez necesita solo dos bases robadas para alcanzar por segunda vez en su carrera la marca del 30-30. Con Seattle enfrentará a Rockies de Colorado, por lo que hay altas probabilidades de lograr su último gran récord de una temporada superlativo para el dominicano de 24 años.

Julio le regaló a Marineros la clasificación a la postemporada, venciendo a Astros de Houston. Un equipo que ha dominado la División Oeste de Liga Americana en los últimos años. Ahora les tocó brillar a ellos gracias al liderato ofensivo del dominicano en un año estelar de MVP.

Pelotero dominicanos con el 30-30 en los últimos 10 años en Grandes Ligas

La marca del 30-30 no es ajena al talento de Julio Rodríguez, ya en la campaña 2023 lo hizo con 32 HR y 37 BR. En esa línea, está sería la segunda vez que alcanzaría una marca que domina a placer José Ramírez de Guardianes de Cleveland en los últimos 10 años.

Dominicanos con 30-30 en los últimos 10 años en MLB

2018 - José Ramírez: 39 HR - 34 BR

2023 - Julio Rodríguez: 32 HR - 37 BR

2024 - José Ramírez: 39 HR - 41 BR

2025 - José Ramírez: 30 HR - 40 BR

2025 - Juan Soto : 42 HR - 35 BR

2025 - Julio Rodríguez: 31 HR - 28 BR

Números de Julio Rodríguez con Marineros de Seattle en 2025

Julio Rodríguez ha sido uno de los jugadores más explosivos de la temporada 2025 de Grandes Ligas. Su aportación a Marineros de Seattle lo convierten en una de sus grandes figuras, capaz de ganar encuentros el solo. Con eso en mente, veamos sus brutales números en 2025.

Números de Rodríguez en 2025:

- 155 juegos, 637 turnos, 103 anotadas, 171 hits, 31 dobles, 4 triples, 31 jonrones, 94 impulsadas, 39 boletos, 148 ponches, 28 bases robadas, .268 promedio, .321 OBP, .476 SLG, .797 OPS