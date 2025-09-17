Marineros de Seattle logran la rácha más dominante en la historia de MLB (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

En este preciso momento, no existe un equipo en el beisbol de las Grandes Ligas que se encuentre en mejor estado de forma que los Marineros de Seattle. De manera sensacional, el equipo dirigido por Dan Wilson se ha enrachado, y con su triunfo de este martes ante los Reales de Kansas City, alcanzaron las 10 victorias consecutivas.

Con una ofensiva que ha hecho 23 carreras en los últimos dos compromisos, Seattle no solo se ha encargado de ganar juegos de suma importancia en los últimos días, sino que además se ha adueñado de la primera posición de la División Oeste de la Liga Americana, en detrimento de los Astros de Houston, quienes han caído al comodín.

Además, se puede decir con certeza que la racha que viven los Marineros de Seattle es una de las más dominantes que se han visto históricamente en la Gran Carpa, ya que el equipo acumula números nunca antes vistos durante un período de 10 juegos en Las Mayores.

Marineros imparables

Y es que, en efecto, los Marineros de Seattle son el primer equipo en la historia de las Grandes Ligas en lograr una racha de 10 juegos con las siguientes estadísticas acumuladas:

Récord de 10 triunfos y cero derrotas

Diferencial de carreras de +50 o más

20 o más cuadrangulares conectados

10 o más bases robadas

100 o más ponches por parte su cuerpo de lanzadores

De esta manera, apreciamos claramente que los Marineros no solo han ganado 10 compromisos consecutivos, sino que además han logrado dicha racha con una contundencia fantástica y un dominio sensacional. No solo la ofensiva del equipo se ha visto oportuna y afinada, sino que el pitcheo también ha sabido hacer su trabajo, al recibir menos de cuatro carreras en ocho de los 10 juegos de esta seguidilla. Un equipo que se ha encendido en un momento muy oportuno.