¿El mejor? Matt Olson brilla entre los inicialistas de MLB por esta razón

Bravos de Atlanta no ha tenido su mejor año, pero no todas sus piezas han funcionado de forma errada. Una de esas grandes excepciones es el inicialista, Matt Olson, que ha sido uno de los componentes más consistentes de la alineación.

Los dirigidos por Brian Snitker, poseen foja de 69 victorias y 83 derrotas, que los mantiene en la cuarta posición de la división Este en la Liga Nacional.

De hecho, 9 juegos y medio lo alejan del comodín, por lo que su margen de error en esta recta final es mínimo.

Uno de los mejores en su posición

Por su parte, Olson no solo comanda en promedio a su equipo (.278), sino que destaca entre los líderes de su posición (primera base) en múltiples departamentos.

Tal es el caso de los siguientes renglones: dobles (co-líder con 39, igualado con Freddie Freeman), base por bolas (primero con 86), OBP (segundo con .371, detrás de Vladimir Guerrero Jr), bWAR (líder con 5.8) y fWAR (primero con 4.5).

Por si fuera poco, el inicialista de 31 años también brilla con el guante. De hecho, no solo ostenta un porcentaje de fildeo de .996 en 1.342 entradas cubriendo la primera almohadilla, sino que es líder en carreras defensivas salvadas con 16 en todas las Grandes Ligas.

Asimismo, sigue fijando un máximo de asistencias de por vida en una misma temporada (con 135 hasta ahora), ha participado en 86 double-plays y ha cometido apenas 5 errores en 152 juegos como titular en la primera base.