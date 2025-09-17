¡Clase de atrapada! Ronald Acuña Jr lució con el guante en victoria de Atlanta

Suscríbete a nuestros canales

El jugador estrella de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., demostró este martes mostró sus dotes a la defensiva, en un momento álgido del encuentro ante los Nacionales de Washington. Compromiso que se llevó a cabo en la casa del conjunto capitalino, ante 19.216 aficionados.

La atrapada de Acuña Jr.

Corría la parte baja de la novena entrada, cuando el infielder dominicano de los Nacionales, Luis García Jr., llegó al plato para consumir su turno ante los lanzamientos del derecho Tyler Kinley. En ese instante, el compromiso se encontraba empatado a cero (0).

Con corredores en las esquinas y dos outs, Kinley dejó un slider de unas 89 millas por hora colgado sobre todo el centro del homeplate, pitcheo que García Jr. no dejaría pasar y conectó a lo profundo del jardín derecho.

Por el swing y el contacto del jugador dominicano, parecía que el batazo iba a caer en las gradas o como mínimo dar contra la pared, sin embargo, no contaban con la presencia de Ronald Acuña Jr.

El patrullero dominicano corrió a lo más profundo del National Park, para tomar la bola justo en la barda del jardín derecho, luego de dar un salto y chocar contra la pared.

García Jr. no lo podía creer, mientras que Kinley celebraba la atrapada que terminaba con la entrada.

Los números

Ronald Acuña Jr., de 27 años de edad, tiene 84 compromisos en el jardín derecho esta temporada, ha realizado cinco asistencias y ha cometido solo dos errores, para un porcentaje de fildeo de .986.