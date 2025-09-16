MLB: Semana explosiva de Ronald Acuña Jr. lo acerca a los 900 hits (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

Ronald Acuña Jr. prendió la chispa en la recta final de la temporada regular. Durante la semana del 8 al 15 de septiembre, el jardinero de los Bravos de Atlanta registró una destacada actuación ofensiva, promediando .370 al bate y alcanzando un sólido OPS de .933. En ese lapso, conectó 10 imparables en 27 turnos, incluyendo una jornada de tres hits en el primer juego de la doble tanda ante los Nacionales de Washington.

Rendimiento clave en la recta final de la temporada

La consistencia de Acuña Jr. ha sido vital para mantener a los Bravos en la lucha por la postemporada. Su actuación reciente no solo reafirma su rol como líder ofensivo del equipo, sino que también lo acerca a una marca histórica: está a solo un hit de convertirse en el venezolano número 52 en alcanzar los 900 imparables en las Grandes Ligas.

Los Bravos parecen no tener posibilidades de alcanzar el comodín de la Liga Nacional. Pero Ronald Acuña Jr. tiene la posibilidad de seguir alcanzando hitos en su exitosa carrera marcada por las lesiones.