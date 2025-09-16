MLB: Geraldo Perdomo en los papeles para el MVP de la Liga Nacional

Suscríbete a nuestros canales

Geraldo Perdomo, campocorto dominicano de los Cascabeles de Arizona, ha emergido como uno de los jugadores más completos de la temporada 2025 en las Grandes Ligas. Aunque su nombre no ha acaparado titulares, sus números en la segunda mitad del año lo colocan como un firme candidato al premio de Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Desde el Juego de Estrellas, Perdomo ha elevado su rendimiento ofensivo con una línea de .333/.429/.547, sumando nueve jonrones, 13 bases robadas y una impresionante disciplina en el plato. Su wRC+ de 170 lo ubica solo detrás de Shohei Ohtani (178) entre los bateadores calificados desde la pausa de mitad de temporada.

El impacto ofensivo de Perdomo en 2025

Antes de esta campaña, Perdomo acumulaba modestos números ofensivos (.235/.327/.330 en 401 juegos). Sin embargo, en 2025 ha transformado su perfil como bateador. En la primera mitad ya mostraba señales de evolución con 10 cuadrangulares y un OPS de .783, pero ha sido en la segunda parte donde ha explotado.

Su capacidad para generar daño al contacto se refleja en los 31 estacazos registrados este año, comparados con los 20 que acumuló entre 2021 y 2024. Según Statcast, ha creado 37 carreras al bate, ubicándose cuarto en la Liga Nacional, solo detrás de Ohtani, Juan Soto y Kyle Schwarber.

Defensa y velocidad de élite

El valor de Perdomo no se limita a la ofensiva. Su defensa en el campocorto ha sido de élite, y su inteligencia en las bases lo convierte en un corredor ágil. Según FanGraphs, su WAR de 6.6 lo coloca tercero entre los jugadores de posición en la Liga Nacional, apenas por detrás de Ohtani (6.8) y Trea Turner (6.7).

Arizona resiste gracias a Perdomo

A pesar de haber vendido piezas clave como Eugenio Suárez y Merrill Kelly en la Fecha Límite de Cambios, y de sufrir lesiones importantes, los escamosos siguen en la pelea por el Comodín. El equipo ha recortado una desventaja de 9.0 juegos a solo 1.5, en gran parte gracias al impulso de Geraldo Perdomo, quien mantiene un OPS de 1.108 en septiembre.