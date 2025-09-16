MLB: Raisel Iglesias alcanzó cifra histórica de salvados (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El cerrador de los Bravos de Atlanta, Raisel Iglesias, alcanzó un hito ens u carrera al alcanzar los 250 juegos salvados en las Grandes Ligas. El logro se concretó durante el primer encuentro de la doble cartelera del martes frente a los Nacionales de Washington, donde Iglesias lanzó una novena entrada impecable para asegurar la victoria de su equipo.

Con este logro, el pinero se convierte en el lanzador número 40 en la historia de la MLB en alcanzar dicha cifra, apenas dos semanas después de que el puertorriqueño Edwin Díaz se convirtiera en el número 39 en lograrlo. Iglesias, de 35 años, sigue consolidando su legado como uno de los cerradores más consistentes de la última década.

Una gran temporada

En lo que va de la campaña 2025, Raisel Iglesias ha acumulado 26 juegos salvados, ubicándose entre los líderes de la Liga Nacional en ese departamento. Más impresionante aún es su racha actual: ha convertido exitosamente sus últimas 15 oportunidades de salvamento desde su última falla, demostrando un nivel de concentración y ejecución digno de los mejores relevistas del circuito.

Entre los antillanos, Iglesias es el segundo con la mayor cantidad de rescates, solo por detrás de Aroldis Chapman quien acumula 365. Precisamente ambos se alzaron con el premio a Relevista del Mes de agosto en sus respectivas ligas.

Desde su debut en 2015 con los Rojos de Cincinnati, Raisel Iglesias ha evolucionado de abridor a cerrador élite, pasando por los Angelinos y ahora brillando con Atlanta.