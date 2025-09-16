José Suárez recibe buenas noticias de los Bravos de Atlanta (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

José Suárez luego de un tiempo inactivo, recibe muy buenas noticias por parte de los Bravos de Atlanta en la temporada 2025 de Grandes Ligas. El venezolano lo lanza en el mejor beisbol del mundo desde el pasado 10 de abril.

A través de sus redes sociales, el equipo de Atlanta anunció que el zurdo criollo recibió la confianza nuevamente al ser agregado al roster de Grandes Ligas para abrir el primer juego de la doble cartelera de este martes 16 de septiembre. Suárez tendrá la oportunidad de demostrar su talento en la rotación, en un movimiento que refleja la necesidad del equipo de sumar profundidad en el pitcheo tras los ajustes realizados en el staff.

El zurdo oriundo de Naguanagua, Carabobo ha trabajado con constancia en busca de estabilidad en el máximo nivel, encara este reto con la misión de aportar solidez desde la lomita. Para los Bravos, su presencia representa una opción importante en medio del ajetreado calendario, mientras que para el lanzador es una vitrina clave para consolidar su lugar en la MLB.

Año complicado para José Suárez

Este lanzador de 27 años ha tenido un complicado 2025, donde ha pasado por lesiones y también por el proceso de ser designado para asignación. Sin embargo, luego de recuperarse y pasar por Ligas Menores un tiempo, tendrá la oportunidad nuevamente de lanzar en el mejor beisbol del mundo, en busca de regularidad.

José Suárez este 2025 solo ha jugado tres encuentros en la Gran Carpa, donde registro una victoria, efectividad de 2.45, con 1.36 de WHIP y cinco ponches. Mientras que, en Ligas Menores ha disputado 13 encuentros, donde su efectividad quedó en 3.50, récord de 5-1, 12 boletos y 69 ponches, Clase A, Doble A y Triple A.