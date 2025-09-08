Bravos de Atlanta le dan una importante noticia a Sandy León

Suscríbete a nuestros canales

Noticias con respecto a un veterano venezolano en el beisbol de las Grandes Ligas, más precisamente con uno que hace vida en los Bravos de Atlanta. Si bien el equipo que dirige Brian Snitker está prácticamente eliminado de la contienda por un cupo en la postemporada, la organización sigue realizando movimientos, y el más reciente tiene que ver con el criollo Sandy León.

Y es que, por segunda vez en la temporada, los Bravos han llamado al equipo grande al receptor venezolano, que ya tuvo una breve pasantía en la actual zafra de Las Mayores durante los meses de julio y agosto, hasta que fue bajado nuevamente al filial Triple A del equipo el 15 de agosto.

Sandy León regresa a MLB

Este lunes 8 de septiembre, los Bravos de Atlanta anunciaron el llamado de Sandy León al equipo de Grandes Ligas, para suplir la baja del receptor Sean Murphy, quien ha sido colocado en la lista de lesionados de 10 días al haber sufrido un desgarro en el labrum de la parte derecha de su cadera, lesión que lo dejará fuera por el resto de la campaña.

De esta manera, el zuliano será uno de los dos catchers activos con los que los Bravos de Atlanta culminarán la temporada, junto al novato Drake Baldwin, por lo que muy posiblemente León tenga su primera titularidad en las Grandes Ligas desde el año 2023, cuando pertenecía a los Rangers de Texas.

Este año, Sandy León batea para .166/.245/.358/.603 en 58 compromisos en Triple A, con 10 cuadrangulares. Además, su sabiduría e inteligencia detrás del plato siguen siendo factores importantes para que sea considerado una opción fantástica para cualquier equipo.