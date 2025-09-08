¿Logrará Juan Soto el 40-40 este año en las Grandes Ligas? (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Aunque en el inicio generó dudas, la temporada 2025 de las Grandes Ligas ha sido sumamente positiva para Juan Soto hasta los momentos. El jardinero de los Mets de Nueva York ha sido una de las estrellas absolutas de esta campaña, y si sus Mets se mantienen en la pelea por la postemporada, es en gran parte gracias a él.

El pelotero dominicano ha destacado en las características que han sido su carta de presentación a lo largo de su carrera en las Grandes Ligas. Lleva 38 batazos de vuelta completa, por lo que está a tan solo dos de lograr su segunda campaña de 40 o más vuelacercas de por vida.

Además, 2025 ha sido el año en el que Juan Soto ha explotado en una característica totalmente novedosa para él: las bases robadas. La estrella de los Mets acumulaba tan solo 57 almohadillas estafadas entre 2018 y 2024, sin embargo, en este 2025 ha robado 29, más de la mitad de las que tenía en toda su carrera antes de 2025, lo que lo pone en una posición interesante para buscar un logro que sería sensacional para él: ser integrante del club 40-40.

Juan Soto: ¿40-40?

Las estadísticas están sobre la mesa. De momento, Juan Soto ha conectado 38 batazos de cuatro esquinas en lo que va de año, y lleva también 29 bases robadas. Para ingresar al club del 40-40, necesita par de cuadrangulares y 11 bases robadas.

El mayor enemigo que tiene el oriundo de Santo Domingo es el tiempo. A los Mets de Nueva York le restan 19 compromisos para culminar su temporada regular, tiempo que parece suficiente como para conectar los jonrones que necesitan, pero que al mismo tiempo complica su apuesta por lograr 40 bases robadas.

Eso sí, Juan Soto vive actualmente su mejor racha de almohadillas estafadas en la zafra, ya que de hecho ha robado nueve (9) bases en sus últimos 19 juegos. Si quiere lograr esta hazaña, tendrá que mantener un ritmo similar.