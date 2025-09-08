El mejor tercera base de las Grandes Ligas en 2025 es venezolano (+Estadísticas)

Suscríbete a nuestros canales

El mejor tercera base de las Grandes Ligas en la temporada 2025 es venezolano, y su nombre es Maikel García. Esta afirmación no nace de un juicio de valor, ni tampoco es un gusto personal, sino que se basa meramente en lo que los propios números nos indican, tanto en el apartado ofensivo como en el defensivo.

Lo que ha hecho el oriundo de La Sabana en esta campaña no ha pasado desapercibido, ya que el criollo ha sido tema de debate entre analistas y fanáticos del mejor beisbol del mundo. Sin embargo, no deja de existir la sensación de que no se ha hablado lo suficiente del espectacular nivel que ha mostrado hasta los momentos.

Y aunque tal vez no tenga los focos encima, los números no mienten en el caso de Maikel García. Si comparamos al jugador de los Reales con sus colegas de posición, el venezolano se alza como el antesalista más importante de la campaña en la estadística que mejor mide el valor de un pelotero: el WAR.

Maikel García, el mejor de 2025

Para quien no esté tan familiarizado sobre el WAR, esta estadística son las siglas de "Wins Above Replacement", lo que traduce como "Victorias por Encima del Reemplazo", estadística que intenta englobar el aporte de un jugador a su equipo, tomando en cuenta el bateo, la defensiva, el corrido de bases y el pitcheo.

En ese sentido, nos encontramos con que Maikel García es el tercera base que más WAR acumula de todas las Grandes Ligas, con 5.2, para superar a su más cercano perseguidor, el dominicano José Ramírez, quien acumula 5 puntos de WAR.

Estos números no son casualidad, sino producto del trabajo del criollo, quien batea para .294/.358/.471/.829, con 16 vuelacercas, 67 carreras impulsadas y un total de 22 bases robadas. Su promedio de .294 es el más alto entre todos los antesalistas de Las Mayores, al igual que su OBP de .358. También es segundo en hits (154) y en bases robadas (22).

Además, defensivamente hablando, Maikel García también está entre los mejores de su posición. Es tercero en carreras salvadas a la defensiva (9) y segundo en outs por encima del promedio (13), por lo que ha sido una estrella en todos los ámbitos del juego.