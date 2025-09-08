MLB: Firmas en la temporada muerta que están marcando rumbo a los Playoffs (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Algunos de los mejores equipos de 2025 no estarían donde están sin los movimientos estratégicos que realizaron durante la temporada muerta. Las nuevas incorporaciones han sido determinantes para el desempeño de sus clubes, desde abridores dominantes hasta bateadores estelares que cambiaron el rumbo de la campaña de Grandes Ligas. La diferencia entre clasificar o quedarse fuera de la postemporada a menudo se reduce a estas decisiones clave.

Los brazos que lideran la rotación

Garrett Crochet, Nick Pivetta y Matthew Boyd han demostrado ser pilares para sus respectivos equipos. Crochet lidera la Liga Americana en innings y MLB en ponches, convirtiéndose en el as que los Medias Rojas necesitaban. Pivetta ha estabilizado la rotación de los Padres frente a lesiones y bajo rendimiento de compañeros, mientras que Boyd ha tenido el mejor año de su carrera con los Cachorros tras recuperarse de cirugía, consolidándose como una pieza fundamental en la rotación.

Impacto ofensivo en plena temporada

Juan Soto y Kyle Tucker han brillado con el bate para impulsar a sus equipos. Soto, tras un inicio irregular con los Mets, ha mejorado su promedio y poder, convirtiéndose en un candidato a campaña histórica de 40-30. Tucker, adquirido por los Cachorros, contribuyó decisivamente a asegurar la presencia del club en la postemporada con una actuación destacada en jonrones, carreras impulsadas y bases robadas.

Refuerzos estratégicos de los Yankees

Max Fried y Cody Bellinger fueron incorporaciones clave para los Yankees, que buscaban rearmar su roster tras la salida de Soto. Fried se ha consolidado como el as de la rotación, pese a lesiones de compañeros, mientras que Bellinger ha sido consistente al bate y versátil en el campo, jugando en varias posiciones y generando impacto ofensivo constante.

Mejoras defensivas y relevos de élite

Boston y Phillies también reforzaron posiciones críticas con Alex Bregman, Aroldis Chapman y Jesús Luzardo. Bregman ha sido una mejora defensiva y ofensiva en tercera base, Chapman se ha consolidado como un cerrador dominante con efectividad de 1.00, y Luzardo ha ayudado a Filis a mantener su rotación sólida pese a lesiones de otros abridores. Estos movimientos muestran cómo las adquisiciones estratégicas del invierno pueden ser decisivas para soñar con octubre.