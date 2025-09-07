¿Juan Soto ya superó las expectativas con respecto a los números que proyectaba en el inicio de la zafra? (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Lo que está haciendo Juan Soto es una completa locura en su primera temporada con el uniforme de los Mets de Nueva York y es pertinente, chequear cuáles eran sus proyecciones al comienzo de la zafra, para ver si ya superó las expectativas ante el buen momento que atraviesa.

En algún momento del año, el jardinero de 26 años estuvo envuelto en algunas críticas por la exigente afición de la Gran Manzana y simplemente se encargó a punta de batazos de revertir la opinión de todo aquel que habló mal de él.

Juan Soto y sus números en el presente torneo:

J: 141

H: 132

2B: 17

3B: 1

HR: 38

CI: 93

CA: 109

BR: 29

BB: 117

K: 121

AVG: .262

OBP: .401

SLG: .527

OPS: .928.

¿En que estadísticas Juan Soto ya superó sus proyecciones de Fangraphs?

De acuerdo a las proyecciones de Fangraphs antes de iniciar la campaña, el dominicano disputaría 152 desafíos y lo cierto, es que ya superó algunos renglones con solo 141 choques disputados, hasta el momento.

Son exactamente cuatro los apartados donde el zurdo ya superó las expectativas. Principalmente el de bambinazos, sumando ya 38 jonrones cuando proyectaba 33, seguido de las carreras anotadas con 109, una más de las 108 que se le habían calculado, en cuanto a slugging proyectaba.521 y actualmente exhibe .527.

Por último, en el departamento que más ha sorprendido el dominicano este año, por encima incluso de sus vuelacercas, es el de bases robadas, con un cálculo de solamente 7 según Fangraphs y ya acumula 29 estafadas.

Por su parte en el resto de los renglones, Soto Pacheco está bastante cerca de igualar o superar su proyección y las repasaremos a continuación: