MLB: Cal Raleigh hace historia con su poder ofensivo (+Detalles)

Cal Raleigh está escribiendo una página historica en la temporada regular 2025 con su rendimiento ofensivo. Su presencia en la caja de bateo se ha convertido en una garantía para su organización y un verdadero problema para los lanzadores rivales.

El receptor de los Seattle Mariners se ha consolidado como una de las figuras más poderosas e impactantes de la Major League Baseball. En la actualidad, es el líder de jonrones con un total de 53 jonrones en la temporada regular.

Con esta cifra, se unió a un grupo selecto de bateadores que han dejado huella con campañas de poder descomunal, y quedó a solo un cuadrangular de alcanzar el registro más alto de Mickey Mantle en 1961.

Cal Raleigh hace historia con Seattle

El récord histórico de más vuelacercas en una sola campaña pertenece precisamente a Mantle, quien conectó 54 en aquel inolvidable año de 1961. Ahora, Raleigh se convierte en el segundo mejor en esa lista exclusiva, superando a leyendas y nombres de peso en el béisbol moderno y clásico.

Por su fuera poco, en el tercer lugar permanece de nuevo Mantle con sus 52 batazos de vuelta entera en 1956, seguido por Lance Berkman en 2006 y Chipper Jones en 1999, ambos con 45.

Finalmente, Raleigh ha dado un golpe de autoridad dentro del terreno de juego. Su nombre ya figura en la conversación histórica y su campaña 2025 quedará registrada entre las más memorables y es un claro favorito para ganar el Premio a Jugador Más Valioso (MVP) en la Liga Americana.