MLB: Así marcha la lucha por el comodín de la Liga Americana (+Detalles)

Este domingo, Yankees de Nueva York y Azulejos de Toronto protagonizarán uno de los duelos más importantes de la jornada, considerando su rivalidad actual por el banderín del Este en la Liga Americana.

Antes de la jornada de este 7 de septiembre, el conjunto canadiense (82-60) parte con ventaja de 3 juegos sobre los neoyorquinos; por su parte, Tigres de Detroit (82-61) comanda la división Central y Astros de Houston (78-65) el Oeste.

¿Quiénes tienen más posibilidades de clasificar?

Hasta ahora, tomando en cuenta el actual panorama, la lucha por el comodín luce muy ajustada en el Circuito Joven.

Los ''Bombarderos del Bronx'' (79-63) parten como principales candidatos en el Wild Card, seguidos por Medias Rojas de Boston (78-65) y Marineros de Seattle (75-68).

Asimismo, Reales de Kansas City (73-69), Rangers de Texas (73-70) y Guardianes de Cleveland (72-10), mantienen 1.5, 2.0 y 2.5 juegos de diferencia de alcanzar el tercer cupo del comodín.

¿Cómo marcha la Liga Nacional?

Por otro lado, en lo que respecta al Viejo Circuito, los líderes son: Cerveceros de Milwaukee (88-55) en la división Central, Filis de Filadelfia (83-59) en el Este y Dodgers de Los Ángeles (78-64) en el Oeste.

La lucha por el comodín la comandan Cachorros de Chicago (con 5 victorias de diferencia con su perseguidor inmediato), Padres de San Diego (+1) y Mets de Nueva York que posee un triunfo menos que el conjunto de California.

De hecho la novena de Queens mantiene cuatro lauros de distancia con su perseguidor inmediato, Gigantes de San Francisco.