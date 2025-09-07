Así se pone la tabla de posiciones en la MLB tras los resultados de este sábado (+comodín)

Suscríbete a nuestros canales

En este sábado se jugó un beisbol con una intensidad brutal en la gran carpa, motivado a que las franquicias saben que la hora de la verdad está bastante cerca y por lo tanto, repasaremos cómo marcha la tabla de posiciones.

En esta ocasión, no hubo movimientos en ninguna división, no obstante, en los equipos que están compitiendo por el comodín sí y las cosas se van poniendo cada vez más parejas.

Posiciones en la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (82-60)

Yankees de Nueva York (79-63)

Medias Rojas de Boston (78-65)

Rays de Tampa Bay (71-71)

Orioles de Baltimore (66-76)

División Central

Tigres de Detroit (82-61)

Reales de Kansas City (73-69)

Guardianes de Cleveland (71-70)

Mellizos de Minnesota (62-80)

Medias Blancas de Chicago (54-89)

División Oeste

Astros de Houston (78-65)

Marineros de Seattle (74-68)

Rangers de Texas (73-70)

Angelinos de Los Ángeles (66-76)

Atléticos (66-77).

Comodín en la Liga Americana:

Yankees de Nueva York (+5.0)

Medias Rojas de Boston (+3.5)

Marineros de Seattle -

Reales de Kansas City (1)

Rangers de Texas (1.5).

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este

Phillies de Filadelfia (83-59)

Mets de Nueva York (76-66)

Marlins de Miami (65-77)

Bravos de Atlanta (64-78)

Nacionales de Washington (57-84)

División Central

Cerveceros de Milwaukee (88-55)

Cachorros de Chicago (81-61)

Rojos de Cincinnati (71-71)

Cardenales de San Luis (71-72)

Piratas de Pittsburgh (64-79)

División Oeste

Dodgers de Los Angeles (78-64)

Padres de San Diego (77-65)

Gigantes de San Francisco (72-70)

Cascabeles de Arizona (72-71)

Rockies de Colorado (40-102)

Comodín en la Liga Nacional: