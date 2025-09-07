¡A dos de los 300! Salvador Pérez empieza la jornada con este largo bambinazo (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Salvador Pérez es considerado por muchos el mejor careta que ha nacido en Venezuela y sigue dejando una vara bastante alta a la generación que viene detrás, colocándose ahora a tan solo dos cuadrangulares de unirse al selecto club de apenas tres criollos con 300 o más bambinazos de por vida en la MLB.

En la jornada de este sábado, los Reales de Kansas City están superando parcialmente 6-2 a los Mellizos de Minnesota, con un rally de cinco anotaciones en la primera entrada que fue liderado por el capitán nativo del país.

Salvador Pérez conecta inmenso estacazo:

"Salvy" vino a consumir turno con par de corredores en posición de anotar en la baja del capítulo inicial y sin esperar nada, se trajo a sus compañeros con la grúa.

El derecho de 35 años fue agresivo ante una recta por el medio del abridor Joe Ryan, para volarse la barda entre el jardín izquierdo y central, colocando la pizarra 0-4 en ese momento, celebrandolo en grande con su gente.

Salvador Pérez se pone a dos de los 300:

Con esta conexión de cuatro esquinas, el receptor venezolano llega a 298 cuadrangulares en su exitosa trayectoria, poniéndose a tan solo dos de unirse a: Miguel Cabrera, Andrés Galarraga y Eugenio Suárez; como los únicos toleteros venezolanos que sacaron 300 pelotas o más en la gran carpa.