Gleyber Torres castiga a Martín Pérez y oficialmente mejora sus números de la campaña pasada (+video)

Suscríbete a nuestros canales

La principal misión de Gleyber Torres era superar los números que registró en la temporada anterior, para buscar un buen contrato multianual y lo mejor de todo, no fue solamente que lo logró, sino que lo hizo casi 30 juegos por debajo de los 154 que jugó con los Yankees de Nueva York en 2024, gracias a su cuadrangular de este sábado, 6 de septiembre.

Durante esta jornada, los Tigres de Detroit blanquearon 0-6 a los Medias Blancas de Chicago, con un rally de cinco rayitas en el cuarto episodio, el cual fue sellado por el infielder caraqueño.

Gleyber Torres castiga a su compatriota Martín Pérez:

Gleyber vino a consumir turno con hombres en las esquinas contra su compatriota Martín Pérez, quien se equivocó con un cambio en cuenta de 1-1 y lo pagó bien caro.

El infielder derecho estiró por completo sus brazos ante ese lanzamiento, para depositarla por encima de la barda del jardín izquierdo a 370 pies de distancia, colocando el resultado que terminó siendo definitivo 0-6.

Gleyber Torres mejora estos números ofensivos en comparación a la zafra anterior:

Este estacazo de vuelta completa, significó el número 15 de la presente temporada, para Torres, quien llegó además a 66 remolques y su wRC+ quedó en 115, mejorando en tan 127 juegos disputados lo que hizo el año anterior en 154 desafíos.

En el 2024, el caraqueño de 28 años bateó 15 vuelacercas, empujó 63 rayitas y dejo su wRC+ en 105.