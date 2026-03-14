Special Element: El mejor importado del 2025 sopla cinco velas en la cima del éxito en La Rinconada

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El hipismo venezolano rinde tributo este sábado a uno de sus protagonistas más destacados de las últimas temporadas. Special Element, el ejemplar que dominó la escena de los caballos importados en La Rinconada durante el año 2025, alcanza hoy los cinco años de edad. Su historia combina una genealogía de élite, una transición internacional estratégica y un dominio absoluto sobre la arena de Coche.

Un origen de alta alcurnia: Caballo Importado

Nacido en Estados Unidos, este hijo de Copper Bullet en la matrona It’s High Time (por Gone Astray) mostró un potencial económico extraordinario desde sus inicios. A los dos años de edad, el mercado hípico fijó su valor en la impresionante cifra de $260,000. Sin embargo, tras su paso por el norte, el destino le reservó una oportunidad distinta. Fue adquirido en las ventas de Keeneland por $16,000 con un objetivo claro: el traslado a Venezuela para continuar su vida pistera.

El periplo por los óvalos de Norteamérica

Antes de su consagración en Caracas, Special Element cumplió una etapa de aprendizaje en los circuitos más exigentes de Estados Unidos y Canadá. Su campaña en el norte totalizó siete actuaciones, entre las cuales resaltan dos terceros lugares y una producción de $28,327.

Su historial en el exterior incluye los siguientes escenarios:

Saratoga (2023): Debutó con un tercer puesto el 15 de julio y regresó el 19 de agosto con otra figuración en el marcador.

Keeneland (2023): Participó el 18 de octubre en un Maiden Special Weight .

Churchill Downs (2024): Midió fuerzas el 10 de mayo en el legendario óvalo de Kentucky.

Woodbine (2024): Cumplió tres presentaciones en el hipódromo canadiense entre los meses de junio, octubre y noviembre.

La metamorfosis en La Rinconada: Victorias

Bajo la tutela del entrenador Carlos Luis Uzcátegui, Special Element experimentó una transformación radical. Con los colores del Stud "Yellowstone", el castaño se adaptó de forma inmediata a la arena venezolana. Su efectividad en el patio local es casi perfecta: de ocho actuaciones en La Rinconada, logró la victoria en siete oportunidades.

A los cuatro años, su vitrina de trofeos creció de forma exponencial con triunfos en las pruebas de mayor jerarquía:

Clásico Jockey Club de Venezuela (G1) Copa Invitacional del Caribe (G1) Clásico Guardia Nacional Bolivariana (G2) Clásico Junior Alvarado (G1)

El binomio del éxito

Jhonathan Aray se consolidó como su jinete oficial y artesano de gran parte de estas hazañas. No obstante, en su compromiso más reciente, el estelar Ricardo Santana Jr. tomó las riendas para asegurar la victoria en la edición inaugural del Clásico Internacional "Junior Alvarado" (G1).

En la actualidad, Special Element presenta un récord global de 14 presentaciones para un total de 7 triunfos, todos obtenidos en Venezuela. Su vigencia y salud lo mantienen como el referente absoluto de los ejemplares nacidos fuera de nuestras fronteras, un campeón que hoy celebra un año más de vida en el tope de su condición física.