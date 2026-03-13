Análisis de la R12: El reto estadístico de los 71 compromisos pendientes en el óvalo de Coche

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El Hipódromo La Rinconada se viste de gala este próximo domingo para la celebración de la reunión número 12. La jornada brillará con luz propia gracias a la disputa de cuatro pruebas selectivas y un 5y6 nacional que iniciará en la octava carrera. El objetivo de la institución y la afición es claro: superar el monto récord de recaudación establecido en la reunión anterior.

El valor del triunfo en la arena de Coche

La labor de los profesionales que hacen vida en los óvalos del país merece un reconocimiento constante. La profesión de jinete y la responsabilidad de un entrenador conllevan una complejidad extrema que el público suele subestimar. La semana pasada, el óvalo de Coche fue testigo de la resiliencia deportiva cuando el aprendiz Winder Véliz y el preparador Eliecer Gómez quebraron sus respectivas rachas negativas. Ambos visitaron el recinto de ganadores gracias al triunfo de la yegua Loca Te Pones.

Dos protagonistas en busca de la redención: R12

Esta semana, el foco de la atención se traslada a la quinta válida del 5y6 nacional. Dos profesionales enfrentan una estadística que se extiende de manera preocupante en la presente temporada, pero que podría culminar este domingo. La esperanza de ambos reside en la yegua Super Explosiva, una de las integrantes de la nómina en esta compleja prueba.

El jinete profesional Reniel Rondón asumirá la conducción de la yegua. Rondón acumula un total de 21 actuaciones en lo que va de año sin lograr la victoria. Por otro lado, el entrenador Trujillo presenta un balance de 50 ejemplares inscritos en el ciclo actual sin conocer el éxito. En conjunto, esta dupla registra siete actuaciones previas en las que el mejor resultado fue un segundo lugar.

El perfil de Super Explosiva y su retorno a la pista

Super Explosiva es una hija de Gala Award en Princesa Miranda, por Deliberately, defensora de las sedas del Stud “M.M”. La zaina regresa a la actividad oficial tras un periodo de 112 días de inactividad. Su última salida en pista resultó poco afortunada, pues finalizó en la octava casilla a 24 cuerpos de la ganadora Vienna Dinamita.

Hasta la fecha, la campaña de la yegua registra 16 presentaciones sin triunfos. No obstante, el descanso programado y los ajustes en los entrenamientos previos sugieren una evolución en su condición. Este domingo, Super Explosiva no solo correrá por la bolsa de premios, sino que cargará con la misión de otorgar el primer lauro del año a su jinete y a su preparador, en una prueba que pondrá a prueba la paciencia y el talento de sus responsables.