Solo dos nombres: Mira el exclusivo círculo de yeguas que conquistaron el Gustavo J. Sanabria y el Simón Bolívar en un mismo año

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La programación para este domingo 15 de marzo en Caracas promete emociones intensas. Con un total de 13 llamados a pista, la reunión 12 de la temporada resalta por su bloque de clásicos selectivos: Eduardo Larrazábal (GIII), Socopó (GIII), Gustavo J. Sanabria (GII) y el prestigioso José María Vargas (GII).

La sexta carrera de la jornada marca el inicio de las grandes selectivas con el LI Clásico Gustavo J. Sanabria (GII). El lote de yeguas nacionales e importada de 4 y más años medirá fuerzas en un recorrido de dos kilómetros, donde ejemplares nativos y extranjeros buscarán la gloria en una de las competencias más tradicionales del turf venezolano.

Curiosidad: Dos yeguas victorias Gustavo J. Sanabria - Simón Bolívar La Rinconada Dato histórico

Existe un registro histórico que resalta la calidad de los ejemplares en el óvalo de Coche. En mismo año, dos yeguas lograron la proeza de conquistar tanto este clásico de Grado II como el magno evento del turf venezolano, el Gran Premio Clásico Simón Bolívar (GI) contra los machos. Este doblete consagratorio ubica a dichas corredoras en un pedestal de élite, pues son muy pocas que poseen la versatilidad y el fondo necesarios para dominar ambas pruebas en una misma temporada.

La primera de ellas fue la legendaria Trinycarol, que en 1982 alcanzó la gloria en el Clásico Gustavo J. Sanabria. En aquella ocasión, contó con la conducción del recordado fusta chileno Balsamino Moreira y la preparación del memorable entrenador Giovanni Contini. Ese mismo año, la campeona ratificó su hegemonía al conquistar los 2.400 metros del Clásico Simón Bolívar (GI).

Treinta y siete años más tarde, en 2019, Endrygol emuló esta proeza. Bajo la impecable yunta de Jaime "Pocho" Lugo y Ramón García Mosquera, la yegua no solo dominó el Gustavo J. Sanabria, sino que también inscribió su nombre en el historial del Simón Bolívar. Estas dos yeguas representaron la élite del hipismo venezolano, al unir la resistencia necesaria para la velocidad con la clase que exige el magno evento del calendario.

La conquista del Gustavo J. Sanabria de este domingo podría colocar a la ganadora de las ochos competidoras que conforma la nómina la posibilidad de emular a Trinycarol y Endrygol. El interrogante queda abierto: ¿poseerá la triunfadora la clase suficiente para disputar la gloria en el próxima edición del Clásico Internacional Simón Bolívar?