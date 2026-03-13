Conoce a los ejemplares con el mejor Rating para la R12 en La Rinconada

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El óvalo de Coche se prepara para su reunión número 12 de la temporada este domingo 15 de marzo, con una ambiciosa cartelera de 13 competencias. El programa estará encabezado por un cuarteto de eventos de alta jerarquía: los clásicos Eduardo Larrazábal (GIII) y Socopó (GIII), junto a las pruebas de aliento Gustavo J. Sanabria (GII) y José María Vargas (GII).

Para descifrar este exigente programa, la afición cuenta con el respaldo de Gaceta Hípica, la publicación insignia del Bloque De Armas. Reconocida unánimemente como "La Biblia del Hipismo", esta revista trasciende el concepto de una guía de pronósticos para consolidarse como el pilar informativo del turf venezolano.

Gracias a su exclusivo y afamado sistema de Speed Rating, Gaceta Hípica reafirma su liderazgo, brindando la precisión técnica necesaria para que su fiel audiencia afronte con éxito esta jornada de gala.

Speed Rating: Ejemplares R12 La Rinconada Datos Hípicos

Hay que recordar que el Speed Rating, es una herramienta crucial para cuantificar el rendimiento de los purasangres.

A continuación, mencionamos los ejemplares participantes de la reunión 12, basados en el mejor rating de sus últimas actuaciones:

Proyecciones de Speed Rating - Reunión 12 (Domingo 15 de Marzo)