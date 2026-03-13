Hipismo

Conoce a los ejemplares con el mejor Rating para la R12 en La Rinconada

Basado en el sistema del Speed Rating de la revista Gaceta Hípica

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Viernes, 13 de marzo de 2026 a las 01:40 pm
Conoce a los ejemplares con el mejor Rating para la R12 en La Rinconada
Foto: José Antonio Aray.
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El óvalo de Coche se prepara para su reunión número 12 de la temporada este domingo 15 de marzo, con una ambiciosa cartelera de 13 competencias. El programa estará encabezado por un cuarteto de eventos de alta jerarquía: los clásicos Eduardo Larrazábal (GIII) y Socopó (GIII), junto a las pruebas de aliento Gustavo J. Sanabria (GII) y José María Vargas (GII).

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Para descifrar este exigente programa, la afición cuenta con el respaldo de Gaceta Hípica, la publicación insignia del Bloque De Armas. Reconocida unánimemente como "La Biblia del Hipismo", esta revista trasciende el concepto de una guía de pronósticos para consolidarse como el pilar informativo del turf venezolano.

Gracias a su exclusivo y afamado sistema de Speed Rating, Gaceta Hípica reafirma su liderazgo, brindando la precisión técnica necesaria para que su fiel audiencia afronte con éxito esta jornada de gala.

Speed Rating: Ejemplares R12 La Rinconada Datos Hípicos

Hay que recordar que el Speed Rating, es una herramienta crucial para cuantificar el rendimiento de los purasangres.

A continuación, mencionamos los ejemplares participantes de la reunión 12, basados en el mejor rating de sus últimas actuaciones:

Proyecciones de Speed Rating - Reunión 12 (Domingo 15 de Marzo)

Carrera Ejemplar(es) (Número) Puntaje 
1ra The Soldier (1) y Father Heart (2) 73
2da Baco (1) 79
3ra Kleobule (8) 83
4ta Tuscan Gold (USA) (2) 85
5ta Vida (5) 79
6ta Princesa Fina (2) 84
7ma Lured Away (USA) (2) 91
8va Tiz Erin (USA) (9) 69
9na Time Report (9) 75
10ma Easyasyouplease (USA) (7) 71
11ra Spring Training (2) 71
12da My Believer Mate (2) 56
13ra Verstappen (11) 68

 

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