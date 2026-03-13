¿Qué tiene en común Brookline con el ganador selectivo Little Vic? Aquí te lo contamos

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La jornada hípica del pasado domingo 8 de marzo se vistió de gala con la celebración de la undécima reunión del año. El programa, compuesto por un total de diez electrizantes competencias, tuvo como plato fuerte la disputa de dos eventos de Grado III que captaron toda la atención de la afición.

El espectáculo central giró en torno a la sexta edición de dos importantes selectivas: La sexta edición tanto de los Clásicos Ana María Freudman (GIII) y Mauricio Azar (GIII).

La cartelera dominical inició con una vibrante prueba de 1.100 metros, diseñada para yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras. Más allá del espectáculo en pista, el evento destacó por su atractiva bolsa de 33.800 dólares en premios a repartir, lo que garantizó una competitividad feroz desde el salto inicial.

Brookline: Yegua importada mejor tiempo 1.100 metros La Rinconada Linaje de lujo Datos hípicos

La ganadora fue para la importada Brookline (USA), con la monta del jinete Yoelbis González y la presentación de Ismael Martínez, pues defendió con los colores del Stud San Manuelito.

La alazana tresañera posee un pedigrí de alta jerarquía. Es hija del semental Practical Joke, quien a su vez desciende del estelar Into Mischief. Practical Joke cumplió una campaña destacada con cinco triunfos en 12 presentaciones, donde resaltan sus éxitos en eventos de Grado 1 como el Hopeful Stakes, el Champagne Stakes y el H. Allen Jerkens Stakes, además de un tercer lugar en la Breeders’ Cup Juvenile.

En su actual faceta, el semental estadounidense continúa su legado a través de sus hijos: Little Vic, ganador selectivo en Gulfstream Park, que hizo su estreno en el óvalo de Coche durante la primera edición del Clásico Kelvin Álvarez (G1) el pasado 14 de diciembre de 2025, por lo que sus allegados anunciaron el retiro para llevarlo para la cría y Practical Vale, que también comenzó su campaña y logró un debut triunfal en la la cuarta competencia del programa del ciclo no válido de la jornada nocturna del 23 de enero de este año en la arena caraqueña. Es decir, tanto Little Vic como Practical Vale y Brookline hacen valer el linaje genético de Practical Joke.

Además, Brookline cumplió con las expectativas el pasado domingo 08 de marzo en su estreno sobre la arena del óvalo de Coche, por lo que demostró la clase adquirida durante su fogueo en el exigente hipismo norteamericano. La potra arribó a Venezuela precedida de una valiosa trayectoria en escenarios de prestigio como Ellis Park, Kentucky Downs e Indianapolis, experiencia que resultó determinante para dictar cátedra en su primera presentación en Venezuela.

Tras iniciar formalmente su campaña en La Rinconada, la pupila del entrenador Martínez dejó una huella imborrable en su reciente victoria. Al detener el cronómetro en un tiempo global de 65’’2 para los 1.100 metros, la corredora estadounidense no solo aseguró el triunfo, sino que estableció la marca más rápida de la presente temporada para dicha distancia, consolidándose como la nueva referencia de velocidad en el óvalo de Coche.

Tiempo sin lograr el mejor tiempo: 1.100 metros La Rinconada

El registro previo de mayor jerarquía para el tiro de los 1.100 metros en el óvalo de Coche fue el 24 de agosto de 2025. En aquella ocasión, la ganadora selectiva Bella del Cielo detuvo las agujas en 66’’1 durante la disputa de la cuarta edición del Clásico Julián Abdala (GIII). Dicha hazaña, enmarcada en la prestigiosa Gala Hípica de Caracas, contó con la conducción estelar del jinete Robert Capriles y la preparación del entrenador Gabriel Márquez.