¡Alerta en el 5y6! Dos superfijos que buscan romper un ayuno histórico de victorias en La Rinconada

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El equipo de Meridiano Web ratifica su compromiso inquebrantable con la orientación precisa para la afición hípica venezolana. En esta entrega, el análisis aborda un factor que suele pasar inadvertido, pero que posee un peso específico en los resultados: la vigencia de los números de mantilla y su tiempo de ausencia en el recinto de ganadores dentro de las pruebas válidas.

La reunión número 12, que consta de 13 competencias y dentro de ese grupo cuatro eventos selectivos, presenta un escenario particular. El 5y6 nacional, motor de la pasión hípica, inicia su actividad en la octava carrera del programa. Según el criterio de especialistas y aficionados, dos ejemplares destacan en el papel con el cartel de "fijos"; sin embargo, ambos enfrentan un enemigo invisible: la gualdrapa que les asignó el sorteo.

Rio Bravo: Entre el cambio de monta y el ayuno del número 10

El primer caso de estudio se sitúa en la novena carrera, segunda válida del pool. Se trata de Rio Bravo, un alazán de seis años que integra la nómina de 11 participantes en un recorrido de 1.400 metros, con una atractiva bolsa de $30.420 en premios.

A pesar de su reciente cuarto lugar, existen motivos para el optimismo. En su anterior presentación, el jinete Johan Aranguren notificó que el ejemplar "corrió negado"; por ello, la responsabilidad recae ahora en las manos de Francisco Quevedo, quien buscará un rendimiento superior. No obstante, el obstáculo estadístico es severo: Rio Bravo portará el número 10, una gualdrapa que no cruza la meta en primer lugar desde el pasado 14 de septiembre de 2025. El ayuno de victorias para este número suma ya seis meses y un día.

Naa Dudette: El reto de la importada y la sequía del número 9

El segundo análisis de relevancia ocurre en la cuarta válida. En esta prueba sobresale la importada Naa Dudette, cuya oportunidad crece gracias al descargo de dos kilogramos que otorga el jinete aprendiz Winder Veliz. La zaina de seis años enfrenta su propio fantasma, pues se mantiene como uno de los pocos ejemplares extranjeros que aún no saborea el éxito en la arena de Coche.

A esta dificultad se añade el factor numérico. La yegua saldrá con el número 9 en su gualdrapa, una cifra que atraviesa una sequía alarmante en la cuarta válida: no registra triunfos desde el 30 de marzo de 2025. Son 11 meses y 15 días de ausencia en el tope del marcador para este número específico.

Este domingo, la afición será testigo de un duelo electrizante. Rio Bravo y Naa Dudette tienen la clase necesaria para imponer su ley, pero primero deberán quebrar la dura resistencia de la historia y los números en el óvalo de La Rinconada.