¿Buscas los mejores dividendos? Aquí tienes la fuerza y el "especial" de la R12 en La Rinconada

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La pasión hípica se desborda este 15 de marzo en La Rinconada con la reunión 12 de la temporada. Nos esperan 13 emocionantes carreras, que incluyen cuatro pruebas selectivas que pondrán a prueba a los mejores ejemplares del patio. La acción inicia a la 1:00 p.m. y el gran protagonista será el 5y6 nacional; los cuadros lucen sumamente parejos, ¡así que prepárate para posibles premios millonarios! No te pierdas ni un segundo de la emoción en la capital.

Carreras en vivo: Ejemplares con fuerzas Apuestas de caballos La Rinconada Datos hípicos

Tuscan Gold (USA): La expectativa es máxima con el estreno del hijo de Medaglia D’Oro este domingo. Bajo la tutela de la dupla D’Angelo-Calvente, este importado luce una condición impecable tras un ciclo de entrenamientos sobresaliente. Por su origen y desempeño previo, se perfila como el gran favorito para cruzar la meta en ganancia en el óvalo de Coche.

Fast Sensations: Un nuevo compromiso de gala aguarda por la valiente defensora del Stud “Mama Adela & Moneyrun”. En esta ocasión, el escenario parece servido para su lucimiento: los 2.000 metros son una distancia en la que ya sabe lo que es ganar, y el planteamiento de carrera juega a su favor. Se espera que, tras un desgaste inicial entre sus rivales, la conducida por J. Lugo Jr. haga efectiva su atropellada para dominar con solvencia en la recta final.

Rio Bravo: Gran oportunidad para este purasangre en la distancia de 1.400 metros. Contará con el efectivo jinete Francisco Quevedo, quien será el encargado de administrar sus energías para lanzar un ataque definitivo en la recta final. Por condición y monta, luce con argumentos de sobra para adjudicarse la victoria.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Atención, aficionados que buscan jugar más allá del ganador: Esta información es clave para sus combinaciones. Una de las candidatas que más gusta para este tipo de jugadas es la yegua Petareña, participante en la tercera válida del 5y6 (el juego de las mayorías).