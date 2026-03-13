¿Starship Gold o Queen Alabama? La tercera vía que promete dividendos de lujo en La Rinconada

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Cada semana, ante la proximidad de una nueva reunión hípica, los rincones del país se inundan de tertulias. En estas conversaciones, los aficionados más experimentados vaticinan un desenlace sorpresivo para la tercera válida del 5y6 nacional, una prueba que promete emociones intensas y dividendos atractivos.

Información: Datos de última hora La Rinconada

Para un sector de la cátedra, la lógica del triunfo recae de forma exclusiva en la figura de Starship Gold. No obstante, otro grupo de apostadores deposita su confianza en el avance final de Queen Alabama, la hija de Champlain. Es imperativo señalar que en este tipo de lotes impera la paridad; las competidoras suelen alternar victorias y la mayoría registra llegadas estrechas en sus compromisos previos. Sin embargo, en las horas previas al evento, surge una nueva y sólida candidata que acapara la atención de expertos y apostadores por igual.

Este giro inesperado en las preferencias añade una dosis de adrenalina a la jornada y convierte la carrera en un acertijo indescifrable. La competencia, reservada para yeguas de cuatro años (nacionales e importadas) ganadoras de una carrera, cuenta con una bolsa especial a repartir de $27.040. Nueve aspirantes ratificaron su inscripción para este desafío de pronóstico reservado.

En este escenario, el joven entrenador Jefferson Rivas presenta a la yegua Petareña, quien contará nuevamente con los servicios del jinete Yonkleiver Díaz. Esta descendiente del semental Champlain en Blabi Hills, nacida y criada en el Haras Alegría, defiende las sedas del Stud “Rey Santi”. Su actuación más reciente, disputada en horario nocturno, se saldó con un decoroso tercer puesto a poco más de seis cuerpos de la argentina Benicia.

Buen dividendo: 5y6 nacional Carreras yegua R12

La exclusión de Petareña de los análisis principales constituye un error que los expertos prefieren no cometer. En un lote de fuerzas tan equilibradas, su nombre adquiere una relevancia estratégica debido a dos factores determinantes: su comprobada capacidad de adaptación a la distancia y la madurez física que exhibe en sus ejercicios previos. Este domingo, el óvalo de Coche dictará sentencia sobre si la lógica se impone o si, por el contrario, la "sorpresa" de la que todos hablan se hace realidad en la meta.