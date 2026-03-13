La importada que busca “romper el maiden” en este 2026 y juega como línea nacional en La Rinconada

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El óvalo de Coche abre sus puertas este fin de semana para recibir a la afición hípica en una jornada de gala. La programación ofrece un grupo nutrido de competencias que incluye cuatro pruebas selectivas de alto nivel, citas que garantizan el espectáculo en la capital.

Por su parte, el 5y6 nacional se presenta con una competitividad extrema; en teoría, diversos ejemplares cuentan con la oportunidad manifiesta para alcanzar su primera victoria en el Hipódromo La Rinconada.

Romper el maiden: La Rinconada Carrera Cuarta Válida

Dentro de este escenario, una de las líneas más comentadas de la cátedra surge en la undécima carrera, correspondiente a la cuarta válida del juego de las mayorías. Se trata de un evento especial reservado para yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de tres y cuatro carreras (con exclusión de pruebas de reclamo en Venezuela).

En este lote destaca la presencia de la zaina de seis años, Naa Dudette (USA). La representante de la cría estadounidense acude a la cita bajo la conducción del jinete Winder Véliz, quien otorga un descargo de dos kilogramos que podría resultar determinante en el tramo final.

La trayectoria de esta yegua posee matices de resiliencia. Su campaña en los Estados Unidos registró 33 actuaciones con tres visitas al recinto de ganadores. No obstante, en territorio venezolano, el éxito le resulta esquivo hasta la fecha. Durante la presente temporada, la pupila del entrenador Rodolfo García acumula dos presentaciones que se traducen en un segundo y un tercer lugar, actuaciones que confirman su proximidad al triunfo.

Primer Triunfo: Yegua Importada 5y6 nacional

De esta manera, Naa Dudette se erige como uno de los casos más llamativos entre los ejemplares importados en el país. Tras varios intentos fallidos, la zaina tiene ante sí la oportunidad de romper el celofán y conseguir su primer lauro en la arena capitalina este domingo. La incógnita persiste: ¿podrá la hija de la hípica norteamericana quebrar finalmente la resistencia de sus rivales y adjudicarse la victoria?