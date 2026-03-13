¿Fin de la sequía? El ejemplar que suma 474 días sin ganar y el domingo es el favorito de la cátedra en la R12

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El óvalo capitalino retoma la acción este domingo con la reunión número 12 del año. A partir de la 1:00 p.m., la afición disfrutará de una cartelera de 13 competencias, entre las cuales destacan cuatro clásicos de Grado II y III. Este bloque de pruebas selectivas reafirma la calidad de la programación hípica en el presente ciclo y eleva el nivel de competitividad en la arena de Coche.

Un reto contra la estadística: La Rinconada

La duodécima jornada de la temporada presenta una narrativa particular: la participación de un ejemplar que, hasta el momento, no logra conquistar el tercer triunfo de su campaña. Sin embargo, su condición física actual sugiere que posee el potencial necesario para quebrar esa racha negativa y responder al favoritismo del público apostador.

Se trata de Huracán Cumanés, un purasangre hijo de Panzer Barcelona en Mani Girl, por Scott Gordon. El pupilo de Freddy Petit salta una vez más a la pista con la misión de recuperar el protagonismo. Para este compromiso, el ejemplar regresa a las manos del jinete aprendiz Winder Véliz, quien posee un conocimiento profundo de su accionar; esta será la quinta ocasión en la que el joven látigo conduzca sus riendas.

Antecedentes y desempeño reciente: Huracán Cumanés

Su actuación más reciente data del pasado 15 de febrero. En aquella oportunidad, bajo la guía de Félix Márquez, el alazán finalizó en la tercera posición en una prueba donde Zio Giaccof se adjudicó los máximos honores. A pesar de no lograr el triunfo, el ejemplar demostró que mantiene la vigencia necesaria para pelear en los lotes de ganadores.

El fin de una larga sequía

No obstante, el dato que captura la atención de los analistas reside en la prolongada inactividad victoriosa que atraviesa el ejemplar. La tercera foto en el paddock le resulta esquiva: Huracán Jesús acumula un total de 474 días sin visitar el recinto de ganadores. Su último éxito ocurrió el pasado 24 de noviembre de 2024, durante la reunión número 45 de aquella temporada. En esa fecha, contó con la monta de Robert Capriles y el entrenamiento de Abraham Campos.

Este domingo, tras un año, tres meses y diecisiete días de ayuno, el descendiente de Panzer Barcelona buscará silenciar las estadísticas. El reto es mayúsculo, pero el respaldo de la cátedra y la sintonía con su jinete de confianza se presentan como los argumentos sólidos para que Huracán Jesús cruce la meta en ganancia y ponga fin a su largo periodo de ausencia en el tope del marcador.