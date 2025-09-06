MLB

Vladimir Guerrero Jr agranda su legado en Azulejos de Toronto (+Dato)

El inicialista dominicano logró subir un nuevo escalón en la historia de su equipo

Por Ricardo Rodríguez
Sabado, 06 de septiembre de 2025 a las 08:43 am
Vladimir Guerrero Jr agranda su legado en Azulejos de Toronto (+Dato)
Vladimir Guerrero Jr bateando. Foto: Cortesía
El viernes pasado, Vladimir Guerrero Jr no solo lideró la victoria 7-1 de Azulejos de Toronto ante Yankees de Nueva York, sino que logró una nueva hazaña entre los registros ofensivos de la franquicia.

Gracias a sus 4 imparables en 5 turnos, uno de ellos cuadrangular solitario, alcanzó un total de 7 bases en la jornada del 5 de septiembre. Cabe destacar que, es su juego #45 embasándose cuatro o más veces.

Un histórico en tiempo récord

A sus 26 años y con 7 temporadas defendiendo esta organización, no sorprende que se ubique entre los jugadores más icónicos en la historia de la franquicia.

Por ejemplo, en la campaña 2021, fijó el récord de más jonrones antes de los 23 años en Grandes Ligas (con 48 a sus 22 años). Pero, a su vez, se convirtió en el segundo pelotero del conjunto de Toronto con más cuadrangulares en una misma zafra, solo superado por los 54 de José Bautista en el 2010.

Asimismo, sus 4 hits ante el equipo neoyorquino recientemente, le permitieron ubicarse en el sexto lugar histórico entre los jugadores de la franquicia canadiense con más jornadas alcanzando 4 o más bases.

Esta lista, la comandan: Carlos Delgado (91), José Bautista (69), Shannon Stewart (66), Tony Fernández (59) y ahora Vladimir Guerrero Jr (45), que desplazó a Lloyd Moseby (44) de esa posición. 

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

