Vladímir Guerrero Jr. dispara jonron y se acerca a esta cifra de remolcadas (+Video)

La superestrella dominicana de los Azulejos de Toronto, Vladímir Guerrero Jr., despachó este miércoles su vigésimo segundo (22) jonrón de la campaña 2025, en el encuentro ante los Rojos de Cincinnati. Compromiso que se disputó en el Great American Ball Park, casa del conjunto de Ohio.

Este es el primer jonrón de Guerrero en los últimos siete compromisos. El slugger se a 18 cuadrangulares de los 200 de por vida. Asimismo, está a ocho de llegar a los 30 por cuarta temporada en su carrera. Igualmente, está a 17 remolcadas de las 600.

El batazo de Vladímir Guerrero Jr.

Corría la parte alta de la quinta entrada, cuando el inicialista llegó al plato para tomar su cuarto turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho Nick Martínez. Para ese momento, el compromiso se encontraba empatado a cinco (5).

Con un out en la pizarra y en cuenta de cero malas una buena, Martínez dejó un sinker de unas 93 millas por hora sobre el centro del plato, lanzamiento que Guerrero no dejaría pasar y haría swing para sacar la pelota en línea por todo el jardín central-izquierdo.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Vladímir Guerrero Jr. tuvo una velocidad de salida de 110.8 millas por hora y recorrió 398 pies de distancia.

Sus números

Vladímir Guerrero Jr. se encuentra en su séptima temporada en Las Mayores, todas con el conjunto de Toronto. El inicialista tiene un promedio vitalicio de .288, con 1051 hits, 182 jonrones y 583 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .293/.389/.486 (Avg/Obp/Slg); en 502 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 147 imparables, 22 cuadrangulares, anotado 89 e impulsado 76. Ha recibido 76 boletos y se ha ponchado en 83 ocasiones.