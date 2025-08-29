Andrés Giménez: el jonronero inesperado de los Toronto Blue Jays (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Desde que regresó al diamante con los Azulejos de Toronto, Andrés Giménez ha mostrado un plus con el madero, que pocas veces se ha visto en su carrera en las Grandes Ligas. El segunda base ha tenido la capacidad de sacarla del parque y ser productivo para la causa de la franquicia canadiense.

En su última presentación contra Minnesota Twins, el camarero la desapareció para llegar a siete cuadrangulares en la vigente campaña de MLB. Fue un bambinazo solitario para contribuir en la remontada de su equipo, que terminaron venciendo 9-8 a los Mellizos. El venezolano cerró esa cartelera ligando de 3-2 con par de remolques, dos anotadas y un tablazo de 401 pies de distancia.

Pese a su tuvo un inicio de tres cuadrangulares en los primeros cinco partidos, las lesiones y una baja producción ofensiva perjudicaron la actuación de Giménez en la presente temporada. Sin embargo, el barquisimetano ha recuperado su mejor versión en un momento cumbre para los Azulejos de Toronto, que se encuentran batallando por el banderín en la División Este de la Liga Americana.

Andrés Giménez muestra su brillo con jonrones

El intermedista se ha mantenido consistente con el bate en los últimos 18 juegos. El jugador criollo se ha consolidado como figura de los canadienses en ese lapso con promedio al bate de .302, .383 en porcentaje de embasado (OBP) y un slugging de .491.

Como ha sido costumbre, el desempeño defensivo de Giménez ha estado impresionante y solo le resta elevar sus estadísticas con el madero en lo que resta de temporada. Previo a una serie de tres encuentros contra los Cerveceros de Milwaukee, el segunda base luce promedio al bate .221, siete jonrones, 21 remolcadas, 56 hits, 34 anotadas, 12 bases robadas y un OPS de .641 en 76 partidos.