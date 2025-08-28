MLB: Yordan Álvarez afina su poder en triunfo de Astros de Houston

Suscríbete a nuestros canales

Yordan Álvarez se encuentra totalmente recuperado para aportar a la causa de Astros de Houston. El cubano volvió a la alineación con la misma contundencia que lo caracteriza. De hecho, está afinando su poder con paciencia y buenos turnos al bate en este final de Grandes Ligas.

Álvarez en la victoria 4-0 de Astros sobre Rockies de Colorado registró: 2 turnos, 1 hit, 1 jonrón, 2 impulsadas, 2 boletos. Con esos números fue determinante para lograr la victoria, pero además afinó su poder con su primer vuelacerca tras su lesión. El cubano se ve fuerte para la postemporada.

Contar con Yordan en este tramo final de la temporada para Houston será de una vital importancia. El cubano es un líder dentro y fuera del terreno de juego, pero además, aporta como muy pocos jugadores en el equipo. Si logra encontrar su ritmo en esta recta final, llegará a playoffs en su mejor versión.

¿Como se siente Yordan Álvarez con su regreso a Astros de Houston?

Yordan Álvarez volvió a la acción con Astros de Houston luego de estar tres meses de baja por una fractura en la mano. El cubano ya recuperado tras un balde de agua fría, quiere revancha y se ve con poder y precisión para ayudar al equipo a lograr los objetivos en 2025.

Álvarez sobre su cuadrangular: "Se sintió muy bien cuando le pegue a la bola, creo que necesitaba sentir un golpe así. Más por la confianza, creo que tanto tiempo de llevar fuera, se sintió bastante bien".

El cubano también resaltó su nivel actual: "No me queda de otra que salir a batear todos los días, tratar de encontrar el ritmo rápido y creo que lo estoy haciendo. Estoy viendo muchos pitcheos y eso me ha ayudado bastante".

Números de Yordan Álvarez en 2025

Yordan Álvarez solo ha logrado jugar 31 juegos esta temporada de Grandes Ligas. No ha logrado tener continuidad por las lesiones y eso le ha restado rendimiento. Sin embargo, si logra encontrar el tono necesario, podría ser la pieza clave en postemporada.

Números de Álvarez en 2025:

- 31 juegos, 104 turnos, 9 anotadas, 22 hits, 4 dobles, 4 jonrones, 20 impulsadas, 20 boletos, 21 ponches, 1 base robada, .212 promedio, .326 OBP, .365 SLG, .691 OPS