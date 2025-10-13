El Real Madrid pone el ojo en esta promesa del fútbol mexicano

Suscríbete a nuestros canales

Un jugador ha sobresalido en el Mundial Sub-20 Chile 2025. Se trata de Gilberto Mora, futbolista de la selección mexicana. El atacante de la tricolor dejó buenas sensaciones en la competición mundialista a pesar de la temprana eliminación en cuartos de final a manos de Argentina (2-0).

Con esta participación, consiguió la mirada del Real Madrid, quien despertó el interés del club blanco.

Gilberto Mora en tan solo unas horas cumplirá los 17 años y de acuerdo con la normativa FIFA con jugadores menores de edad, deberá continuar un año más en las competiciones de su país, sin embargo, su salto a Europa parece casi un hecho, no ahora pero si con su mayoría de edad.

El Real Madrid no es el único club que estaría interesado en los servicios de Mora, así lo dio a conocer su representante Rafaela Pimineta, encargada de dirigir a Erling Haaland, entre otros futbolistas. “Con 15 millones de dólares no me compro ni una pierna de Gilberto Mora”, destacó su representante, dejando saber a los grandes clubes del panorama europeo que su fichaje podría tener un valor a gran escala.

El futbolista del Tijuana hizo todo lo posible por su selección, los llevó hasta cuartos de final con cinco participaciones de gol, tres tantos y dos asistencias. España supo del talento del mexicano en la segunda jornada de la fase de grupos.

Atractivo de Gilberto Mora

Gilberto Mora registra una cantera de cualidades difíciles de encontrar en el mercado. Lo que lo convertiría en un jugador de mayor valor. Actualmente su valor en el mercado es de 4,5 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt.

El mexicano puede jugar cualquier posición de la segunda línea del frente de ataque. Deslumbra con una técnica capaz de situar delante del portero a cualquier compañero. Sabe cómo caer por el costado izquierdo para, luego, situarse en posiciones más centradas, donde es un peligro.

Títulos de Gilberto

El mediapunta ya ha levantado varios títulos con la selección de México. Es campeón de la Copa Oro con la absoluta mexicana, donde suma tres participaciones, disputando cuartos, semifinales y final de dicho campeonato.