Kylian Mbappé explica la verdadera razón por la que rechazó al Real Madrid

Kylian Mbappé decidió confesar la verdadera y pragmática razón por la que, en 2018, optó por fichar por el París Saint-Germain en lugar de cumplir su "sueño" de infancia.

El delantero francés, que dejó el AS Monaco por 180 millones de euros para unirse al PSG, admitió que la presencia de la legendaria delantera del Real Madrid fue el factor decisivo para posponer su llegada a la "Casa Blanca", ya que, el quería ser titular.

El obstáculo de la "BBC"

"Kiki" reconoció que el interés del Real Madrid era real, pero que la configuración de la plantilla en ese momento no le ofrecía las garantías de juego que buscaba para su desarrollo.

El atacante de 26 años se refirió explícitamente a la famosa y temida delantera que formaban Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Karim Benzema (la BBC).

“El Madrid me quería, pero tenían a Cristiano, Bale y Benzema, y yo no quería estar en el banquillo. Soñaba con jugar allí, pero ser titular era el privilegio que anhelaba", explicó.

Su paso por el París Saint-Germain

El destino de Kylian Mbappé lo llevó al PSG, donde se convirtió en el líder y máxima figura durante siete temporadas. El delantero reflexiona sobre ese período con orgullo y afecto: “Pasé siete años maravillosos en París, en la ciudad donde nací…”

Sin embargo, a pesar de los éxitos logrados en su ciudad natal y la posterior polémica generada en 2022 al rechazar nuevamente al Real Madrid para renovar con el club parisino, su destino siempre estuvo ligado a la capital española.

Al final, el sueño que puso en pausa en 2018 por una decisión puramente deportiva terminó por concretarse la temporada pasada, con el atacante uniéndose finalmente al club blanco, "mi sueño siempre fue el Real Madrid, y lo conseguí la temporada pasada".