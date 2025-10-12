Zidane reveló uno de los sueños que desea cumplir en el fútbol

Suscríbete a nuestros canales

Zinedine Zidane desde la temporada 2020-2021 no entrena a ningún club, su última dirección fue al frente del Real Madrid, donde no logró alzar ningún trofeo. Casi cinco años después de su paso por el club blanco, el técnico francés dijo lo que muchos deseaban escuchar: regresar al banquillo, asomó también cual era su mayor anhelo en el fútbol.

Durante el Festival del Deporte de Trento, el exjugador galo hizo declaraciones importantes, más allá de confirmar que desea regresar, Zidane también habló sobre el presente en la Juventus, su infancia y su amor por el fútbol.

Al hablar sobre la decisión que lo llevó a ser entrenador, reconoció que “No sabía qué hacer; intenté muchas cosas hasta que me apunté al curso de entrenador”.

”Dirigir la selección francesa”

Finalmente, Zidane confesó su gran objetivo en esta nueva etapa “Sin duda volveré a entrenar. Uno de mis sueños es dirigir a la selección francesa. Ya veremos cuándo llega el momento”.