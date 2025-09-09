Zinedine Zidane regresaría a los banquillos como DT de esta selección campeona del mundo

Suscríbete a nuestros canales

En medio de la recta final del proceso eliminatorios rumbo a la Copa del Mundo 2026, Zinedine Zidane ha salido a la luz como gran aspirante a tomar a una de las selecciones más importantes y una de los últimas campeonas del mundo.

El ex dirigente del Real Madrid, que no se sienta en los banquillos desde que el tricampeonato en la UEFA Champions League con los merengues, podría convertirse en el próximo seleccionador de Francia después del venidero Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Varios integrantes de la Federación Francesa de Fútbol tienen tomada la decisión de que el estratega sea el sucesor de Didier Deschamps en el banco de Les Bleus tras la Copa del Mundo del año que viene, de acuerdo con el reporte L’Equipe. Esta decisión de los galos daría un golpe sobre la mesa con la llegada de 'Zizou', quien ganó un total de 11 títulos con el club blanco en seis temporadas.

Zinedine Zidane apunta como dirigente de Francia

La incorporación de Zidane al banquillo de Francia supondría un cambio significativo, ya que su estilo y su historia como jugador y técnico podrían marcar una nueva era para la selección. Además, su profundo conocimiento del fútbol francés y su capacidad para manejar grandes estrellas podrían ser claves para mantener el nivel competitivo de Les Bleus en el panorama internacional, con miras a los próximos torneos importantes después del Mundial.

De confirmarse la noticia, el exdirigente del Real Madrid tomará la vara alta que dejará Didier Deschamps, que previo a cita mundialista e 2026 fue campeón en la edición de Rusia 2018 y llegó a la final en Qatar 2022.