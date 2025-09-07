¡Fuera Francia! Georgia da la sorpresa en los Octavos del Eurobasket 2025

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, la Arena Riga de Letonia fue testigo de un histórico compromiso, en el cual Georgia se impuso 80-70 ante Francia y los eliminó en los Octavos de Final del Eurobasket.

La primera etapa de enfrentamientos eliminatorios directos, en la competición FIBA de selecciones europeas, empezó por todo lo alto. No en vano, dos grandes sorpresas se vivieron en esta fase, tras el prematuro adiós de Serbia y Francia.

Una jornada para el recuerdo

El quinteto georgiano vive una edición inolvidable de este torneo internacional, pues por primera vez en su historia dicen presentes entre los 8 mejores equipos.

Por si fuera poco, alcanzaron esta instancia habiendo derrotado al actual campeón (Serbia) y subcampeón (Francia). Cabe destacar que aún con récord negativo de 2-3 lograron avanzar de la primera ronda, tras caer ante Italia (78-62), Grecia (94-53) y Bosnia Herzegovina (84-76) en la fase de grupos.

Su victoria ante el conjunto ibérico fue su contundente estreno (83-69) en esta competición, el pasado 28 de agosto; mientras que este épico triunfo ante los también subcampeones olímpicos supuso algo sin precedentes para dicha selección que solo acumula 6 participaciones en este evento.

La mejor participación de Georgia había sido en el 2011, cuando dijeron presente por primera ocasión en Octavos de Final (finalizando como el undécimo mejor quinteto).