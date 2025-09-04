Eurobasket 2025: ¡Sorpresa total! España eliminada en primera ronda

Suscríbete a nuestros canales

La Selección Española de Baloncesto fue eliminada del Eurobasket 2025 tras caer derrotada ante Grecia por marcador 90-86. Los españoles terminaron con récord de 2-3 y finalizó en la quinta plaza de su grupo y fuera en primera fase.

Después de una derrota en el debut ante Georgia, la situación se tornaba complicada para los ibéricos, quienes luego de reponerse con dos victorias, cayeron ante Italia y eso hacía que tuviesen que vencer a los griegos, cosa que no pasó.

España inició mal en el encuentro

Desde el inicio, los helenos demostraron ser superiores y que, amparándose en la figura de Giannis Antetokounmpo, iban a buscar la victoria pese a estar clasificados.

El primero fue un contundente 31-20, el cual estuvo continuado en el segundo cuarto con un 19-15, que parecía llevar el juego por una sola vía. No obstante, España reaccionó y para el tercer cuarto rebajó 10 puntos de diferencia, colocándose a nada más que cinco puntos.

Ya en el último cuarto, incluso se puso arriba, llegando a estar igualado 84-84 con poco más de dos minutos por jugar, pero, en los segundos finales, Grecia fue mejor y supo sacar diferencias con el 90-86 final.

Giannis Antetokounmpo fue el MVP de Grecia

Giannis Antetokounmpo fue el más destacado del encuentro al rozar el triple-doble, con 25 puntos, 14 rebotes y nueve asistencias, escoltado por los 22 puntos de Tyler Dorsey. Mientras que por España, no bastaron los 14 tantos de Jaime Pradilla, ni los 12 del NBA Santi Aldama.

Desde 2007 en adelante, España nunca bajó del podio y sin duda esta será su peor posición a nivel histórico, pues queda fuera de los 16 primeros del Eurobasket.