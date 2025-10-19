Presidente Maduro se pronuncia sobre la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Suscríbete a nuestros canales

El presidente Nicolás Maduro, celebró este domingo 19 de octubre la canonización de los dos primeros santos del país, la madre Carmen Rendiles y el doctor José Gregorio Hernández, y destacó que el fallecido papa Francisco "hizo justicia".

"Hoy, 19 de octubre, estamos felices por nuestros santos: San José Gregorio Hernández y la Santa madre Carmen Rendiles. ¡Grandes los dos! ¡El papa Francisco hizo justicia! El pueblo venezolano siente una inmensa gratitud eterna, Papa amigo y hermano", publicó Maduro en su cuenta de Telegram.

Maduro, que estuvo en la Casa Museo José Gregorio Hernández, en Caracas para ver la ceremonia de canonización, señaló que en "esta hermosa celebración" que une a los venezolanos "Tomemos lo mejor de nuestros santos para convertirlo en valor nacional!", escribió en la plataforma.

Decreto de Jubilo Nacional

Recordemos que el pasado viernes, Maduro decretó el 19 y 20 de octubre días de Júbilo Nacional por la canonización de los dos venezolanos.