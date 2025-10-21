MLB: Suzuki le gana la partida a Albert Pujols y se convierte en el manager de Anaheim

Suscríbete a nuestros canales

Los Angelinos de Los Ángeles han puesto fin a su búsqueda de un nuevo mánager y han optado por la continuidad y el conocimiento interno. Kurt Suzuki, exreceptor de Grandes Ligas con una carrera de 16 temporadas y ganador de la Serie Mundial en 2019, ha sido elegido como el próximo dirigente de la franquicia.

Suzuki, de 42 años, venía desempeñándose como asesor especial del gerente general Perry Minasian durante los últimos tres años, lo que le otorga un profundo entendimiento de la estructura y la cultura del club. Esta familiaridad interna fue un factor decisivo para su nombramiento.

Una competencia de leyendas

La elección de Suzuki es notable, considerando la lista de candidatos de alto perfil que optaban por el puesto. El nuevo mánager se impuso a una terna que incluía a varias figuras legendarias y exjugadores de los Angelinos:

Albert Pujols: El histórico cañonero dominicano.

Torii Hunter: El carismático exjardinero de la organización.

Nick Hundley: Asesor especial de los Rangers.

Ryan Flaherty: Coach de banca de los Cachorros.

Rocco Baldelli: Exmánager de los Mellizos.



El reto de romper una racha negativa

Suzuki llega al banquillo de los Angels en un momento de necesidad urgente. El equipo terminó la temporada 2025 con un desalentador récord por debajo de .500 por décima campaña consecutiva.

El exreceptor toma las riendas tras la salida de Ron Washington, quien dejó el puesto el 20 de junio de 2025 por problemas de salud. Bajo el mánager interino Ray Montgomery, los Angelinos registraron una marca de 36-52.

Con Kurt Suzuki al frente, la organización espera inyectar una nueva energía y una visión estratégica que permita al equipo, de cara a la temporada 2026, volver a ser un contendiente serio en la Liga Americana y revertir una década de resultados decepcionantes.