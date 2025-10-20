Angelinos y Albert Pujols interrumpen negociaciones para puesto de mánager

Suscríbete a nuestros canales

Albert Pujols no será el próximo mánager de los Angelinos de Anaheim. Las conversaciones entre el legendario primera base y el equipo angelino se interrumpieron debido a diferencias sobre entrenadores, recursos y compensación, dejando la posibilidad de un acuerdo fuera del alcance de ambas partes.

Negociaciones estancadas entre el dominicano y Anaheim

De acuerdo con Sam Blum, de The Athletic, aunque las circunstancias podrían cambiar, se considera "muy improbable" que Pujols y los Angelinos logren un acuerdo después de no coincidir en términos de salario y duración de un posible contrato. Esto pone fin a una de las historias más comentadas en la búsqueda del nuevo manager del equipo.

Pese a esto, el legendario jonronero dominicano sigue en el mercado para dirigir en las Grandes Ligas. Se menciona que podría tener oportunidades con los Padres de San Diego y, según algunos reportes, también con los Orioles de Baltimore. El futuro del miembro del club delos 700 jonrones sigue generando interés entre los equipos que buscan un líder con experiencia dentro y fuera del campo.

Aunque no dirigirá a los Angelinos de Anaheim, la expectativa sobre la transición de Albert Pujols al rol de mánager sigue siendo alta. Su conocimiento del juego y la reputación que construyó durante su carrera podrían abrirle puertas en otros equipos, dejando a los aficionados atentos a la próxima decisión del histórico pelotero.