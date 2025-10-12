Suscríbete a nuestros canales

Albert Pujols, actual dirigente designado de la selección dominicana para el Clásico Mundial 2026, podría asumir el mando de Angels de Los Ángeles. La entrevista y el respaldo de Arte Moreno lo colocan como favorito. Lo que abre la pregunta ¿Quién reemplaza a Pujols en República Dominicana?

Si se concreta la situación de Albert - Angels, Nelson Cruz deberá activar el plan B: Fernando Tatis padre, Gilbert Gómez, Plácido Polanco y Héctor Borg. Todos tienen experiencia en Lidom y vínculos con el grupo, lo que mantiene la coherencia en el proyecto del Clásico.

Como parte del curriculum, Gómez y Tatis han sido campeones recientes, mientras Borg ya dirigió a Dominicana en los Juegos Olímpicos. La decisión no será menor, oeri Cruz aún necesita saber la decisión de Pujols y a partir de ahí moverse lo más pronto posible para evitar sorpresas.

Sin Albert Pujols - ¿Quién debe ser el manager de República Dominicana?

Nelson Cruz eligió a Albert Pujols por su impacto inmediato como dirigente en LIDOM, donde fue campeón con Leones del Escogido y en la Serie del Caribe. Su proceso fue exitoso, su liderazgo respetado y su capacidad para manejar talento dominicano quedó demostrada.

Como jugador, Pujols vivió cada escenario posible en Grandes Ligas y en el Clásico Mundial. Su visión del juego, su temple y su legado lo convertían en una figura incuestionable. Sus números lo colocan por encima de todo el lineup de República Dominicana.

Reemplazar a Albert (de ser necesario) exige más que experiencia: se necesita voz de mando, respeto automático y credenciales ganadoras. El próximo dirigente debe haber triunfado en LIDOM, entender el entorno dominicano y tener ascendencia sobre peloteros de Las Mayores.