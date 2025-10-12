Clásico Mundial de Beisbol

Clásico Mundial: ¿Quién sustituirá a Albert Pujols si firma con los Angelinos

Angels de Los Ángeles estaría detrás del manager de República Dominicana para el Clásico Mundial, lo que abre la duda ¿Quién lo reemplaza?

Por

Jeferson Palacin
Domingo, 12 de octubre de 2025 a las 01:08 pm


Albert Pujols, actual dirigente designado de la selección dominicana para el Clásico Mundial 2026, podría asumir el mando de Angels de Los Ángeles. La entrevista y el respaldo de Arte Moreno lo colocan como favorito. Lo que abre la pregunta ¿Quién reemplaza a Pujols en República Dominicana?

Si se concreta la situación de Albert - Angels, Nelson Cruz deberá activar el plan B: Fernando Tatis padre, Gilbert Gómez, Plácido Polanco y Héctor Borg. Todos tienen experiencia en Lidom y vínculos con el grupo, lo que mantiene la coherencia en el proyecto del Clásico.

Como parte del curriculum, Gómez y Tatis han sido campeones recientes, mientras Borg ya dirigió a Dominicana en los Juegos Olímpicos. La decisión no será menor, oeri Cruz aún necesita saber la decisión de Pujols y a partir de ahí moverse lo más pronto posible para evitar sorpresas.

Sin Albert Pujols - ¿Quién debe ser el manager de República Dominicana?

Nelson Cruz eligió a Albert Pujols por su impacto inmediato como dirigente en LIDOM, donde fue campeón con Leones del Escogido y en la Serie del Caribe. Su proceso fue exitoso, su liderazgo respetado y su capacidad para manejar talento dominicano quedó demostrada.

Como jugador, Pujols vivió cada escenario posible en Grandes Ligas y en el Clásico Mundial. Su visión del juego, su temple y su legado lo convertían en una figura incuestionable. Sus números lo colocan por encima de todo el lineup de República Dominicana.

Reemplazar a Albert (de ser necesario) exige más que experiencia: se necesita voz de mando, respeto automático y credenciales ganadoras. El próximo dirigente debe haber triunfado en LIDOM, entender el entorno dominicano y tener ascendencia sobre peloteros de Las Mayores.

